Hardenberg investeert in werk en leefbaarheid

Hardenberg wil extra gaan investeren in vitaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en werkgelegenheid. Dit blijkt uit de Kadernota voor 2020. De extra investeringen kunnen gedaan worden doordat de meerjarenbegroting een positief saldo laat zien, hoewel de gemeente in 2020 wel een tekort op de begroting verwacht.

Uit de jaarrekening over 2018 bleek eerder al dat de kosten voor jeugdzorg en wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hoger uitvallen dan verwacht. De kosten hiervan nemen ook de komende jaren fors toe, het college van B en W verwacht dan ook een tekort op de begroting voor 2020. Een jaar later hoopt het college weer zwarte cijfers te schrijven, als er een tegemoetkoming van het Rijk komt. ,,Wel zijn we terughoudend met grote uitgaven, vanwege risico’s en onzekerheden die op ons af komen’’, licht wethouder Martijn Breukelman toe.

Ommen

De gemeente heeft ook nog niet goed in beeld wat de verdere gevolgen zijn van de ontkoppeling van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De komende jaren wordt de dienstverlening aan Ommen verder afgebouwd, maar wat daar precies de gevolgen van zijn is nog onvoldoende in beeld. Bij de behandeling van de begroting voor 2020, komend najaar, verwacht het college daar wel meer duidelijkheid over.

Thema's

De thema's van de nieuwe investeringen zijn ‘vitaal Hardenberg’, ‘duurzaam Hardenberg’, ‘Hardenberg & z’n omgeving’ en ‘Hardenberg aan de slag’. Het plan van het college is om zich vanaf 2020 te richten op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op land. Ook de gevolgen van klimaatverandering krijgen aandacht, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer opvang van hemelwater en waar mogelijk stenen te vervangen door groen.

Verder wil het college aan de slag met de arbeidsmarkt, iedereen die wil moet kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen. De opleidingen in Hardenberg moeten aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt, wat volgens de gemeente een ‘grote’ opgave is. Goede bereikbaarheid is voor het college ook een speerpunt bij het streven naar een sterke economie.

Kernen