,,Ik vind ze buitengewoon leuk’’, zegt wethouder Te Rietstap glimlachend. Om de patrijs zijn spirit animal te noemen vindt hij wat ver gaan, maar fan is hij wel. ,,Het is een grappig vogeltje. Ze lopen bijvoorbeeld helemaal rechtop, dat is heel leuk om te zien. En ze zijn zo zeldzaam, maar ze lopen hier in Hardenberg gewoon rond. Mijn moeder is ook helemaal weg van weidevogels.’’ De patrijzenpopulatie is in de afgelopen jaren enorm achteruit gegaan. Waar er in 1975 nog 100.000 vogels in Nederland rondliepen, waren dat er dit jaar slechts 5000. Tijd voor Hardenberg om in te grijpen, tot grote vreugde van de wethouder. ,,Ik ben erg blij dat we dit doen. Hardenberg is helemaal ‘wies met de patries’.’’