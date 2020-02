Hardenberg kiest voor eerste drie uur gratis parkeren in twee kelders

Fietspad Zuiderbos Dedems­vaart krijgt dynamische LED-verlich­ting

7:00 Het fietspad door het Zuiderbos in Dedemsvaart krijgt betere verlichting die duurzaam is en dynamisch werkt. Dat betekent dat de verlichting pas volop gaat branden als een bewegingssensor een fietser signaleert die in het donker of de schemering het fietspad oprijdt.