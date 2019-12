Hardenberg kleurt oranje voor ‘Orange the World’

Jubileume­di­tie Pump up the 90's moet het knusse, Hardenberg­se gevoel weer terughalen

1 december Over precies een week staat Hardenberg voor de 25ste keer te hakken tijdens Pump up the 90's. Wat in 2007 begon als een kleinschalig ‘probeerseltje’, mondde uit in een groot feest waar duizenden bezoekers op afkomen. Dat knusse gevoel van vroeger verdwijnt echter langzaam uit de Evenementenhal, maar dat probeert de organisatie terug te krijgen. Tot vreugde van Benita Veltink, hakker van het eerste uur.