Hardenberg koerst op eigen verbod lachgas

Stuw bij De Haandrik kan straks weer jaren water aanvoeren naar het Vechtdal

27 augustus Eén van de grotere stuwen van Waterschap Vechtstromen krijgt een stevige opknapbeurt. De waterkering in het Afwateringskanaal bij De Haandrik is gebouwd in 1923 en kan er binnenkort weer lange tijd tegenaan. En dat is van belang voor een groot gebied.