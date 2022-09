Hardenberg krijgt 670.000 euro van het Rijk om winkelgebied op te knappen

Egbert Stroeve dirigeert 25ste MegaCon­cert Gramsber­gen: ‘Høken met De Heinoos’

Egbert Stroeve, al veertig jaar dirigent in het Vechtdal en wijde omstreken, leidt eind deze maand het MegaConcert tijdens Gramsbergen Lichtstad. Meer dan honderd muzikanten spelen tijdens deze jubileumeditie klassiekers als The Mask of Zorro, Mamma Mia! en God Save the Queen, een medley van Queen-evergreens, maar ook speciaal gearrangeerde boerenrock van de Gramsberger band De Heinoos. ,,Het hele orkest gaat høken.’’

26 augustus