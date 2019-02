Hardenberg krijgt nieuw outdoor evenement 'Fest-Event’

analyse Geen breuk en geen deuk in Hardenberg­se coalitie door koopzonda­gen

26 februari Supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen voortaan elke zondagmiddag open. En elke kern afzonderlijk plant zelf de tien koopzondagen voor de overige winkeliers per jaar in. Deze twee voorstellen krijgen vanavond brede steun in de Hardenbergse raad, maar verdeelt de coalitie wel. Tot een scheuring leidt het echter niet, blijkt uit de woorden van de hoofdrolspelers.