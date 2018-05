Hardenberg krijgt wandelvoetbal

"Dit is een doelgroep waarvoor er nog niet veel aanbod is", zegt sport- en cultuurambtenaar Marcel Smid van de gemeente Hardenberg. Hij doelt dan op de 60-plusser. "Je ziet landelijk dat het walking football een opmars maakt. Het is namelijk niet alleen een beweegactiviteit maar ook een goede sociale activiteit die helpt om mensen weer in een sociaal netwerk te krijgen."

Samenwerking

De sportclubs SV Dedemsvaart, SCD '83, HHC Hardenberg en VV Mariënberg waren allemaal al min of meer aan de slag met de uitwerking van wandelvoetbal. Die initiatieven zijn nu bij elkaar gebracht en worden in samenwerking met de gemeente en De Haere verder uitgewerkt. "De clubs deden dat vanuit het denken over hun maatschappelijke rol. Er komt een steeds grotere groep ouderen, dus ook als gemeente vinden we het goed om dit soort activiteiten te stimuleren."

Bij wandelvoetbal wordt niet gerend. Daardoor is het spel goed te doen voor 55-plussers. En het helpt mensen langer fit en vitaal te blijven.

Locaties

Het is de bedoeling om wandelvoetbal te gaan aanbieden op drie locaties: sportpark Westerpark in Mariënberg, De Boshoek in Hardenberg en De Boekweit in Dedemsvaart. "Maar als blijkt dat er ook in andere kernen veel belangstelling is dan kan het daar ook", zegt Smid.

Aan deelnemers zal een bescheiden vergoeding worden gevraagd. Hoeveel dat is moet nog worden vastgesteld.

Informatiebijeenkomsten