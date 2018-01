Hardenberg laat instellingen 'sociaal ondernemen'

Daarmee kunnen nieuwe initiatieven op gebied van welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning worden ondersteund, legt verantwoordelijk wethouder René de Vent uit. De vijf instellingen op gebied van zorg, welzijn, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning krijgen van de gemeente Hardenberg nu in totaal zo’n 2 miljoen euro subsidie per jaar om inwoners mee van dienst te zijn. Die subsidies worden toegekend op basis van prestatieafspraken met de gemeente.

Krachten bundelen

Om nieuwe vormen van samenwerking en sociaal ondernemerschap in de samenleving te stimuleren, gaan deze vijf partijen 10 procent van hun jaarlijkse subsidiebedrag in 2018 en 2019 in het fonds storten. Daarbij is het de bedoeling dat de instellingen krachten bundelen en samen activiteiten opzetten. Ook de Samen Doen-teams spelen hierin een belangrijke rol. Zo kan flexibeler worden ingespeeld op vragen vanuit de gemeenschap en maatwerk worden geleverd per dorp of kern.