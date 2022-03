Hardenberg maakt zich eindelijk weer op voor langlopend muziekfeest: Pump Up The 90’s keert terug

Plannen maken voor grote feesten: het kan weer. En dus waagt ook de evenementenhal in Hardenberg zich na twee jaar weer aan het welbekende muziekfeest ‘Pump Up The 90’s’, op zaterdag 9 april.

In een persbericht laat de organisatie weten dat er op de line-up van het feest grote namen staan als de Party Animals en DUNE, die met typische nineties-hits de sfeer van het laatste decennium van de vorige eeuw terug moeten brengen. Sinds 2007 vonden er al 25 edities plaats.

1G of 0G?

Editie 26 moest twee jaar uitgesteld worden vanwege het coronavirus, maar staat volgens hetpersbericht nu definitief op de planning. De toegangseisen zijn nog wel onder voorbehoud, zo legde een woordvoerder van de Evenementenhal al eerder uit. Voor congressen en beurzen is de hal als doorstroomlocatie namelijk zonder verdere beperkingen open, maar omdat Pump up the 90’s een feest is met meer dan 500 bezoekers geldt vooralsnog het 1G-beleid.

Sinds de aangekondige versoepelingen was de Evenementenhal in Hardenberg al druk bezig met de opbouw van congressen en beurzen. Ook feesten keren nu terug op de planning.

Vooralsnog, want zaterdag 9 april is pas ná het volgende ‘weegmoment’ van het kabinet. Dat kijkt dan naar de overgebleven maatregelen, waaronder de testverplichting voor evenementen als Pump Up The 90’s. De organisatie verwacht dat de persconferentie op 8 maart daarover uitsluitsel geeft.

Begrip

Dat mensen het feest gemist hebben, blijkt wel uit het aantal kaartjes dat al verkocht is. Namens de evenementenhal Hardenberg zegt Linda de Boer in het persbericht: ,,Het feest is een begrip in Hardenberg en omgeving en ook voor deze editie zijn al bijna 6000 kaarten verkocht. Wij kunnen niet wachten tot het eindelijk weer zover is.”

Een kanttekening daarbij is wel dat er ‘slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar is’. Kaarten van verplaatste edities zijn op 9 april namelijk ook nog geldig.

De extra kaarten die nu in de verkoop gaan, zijn te bestellen via pumpupthe90s.nl. De 26ste editie van Pump up the 90’s op zaterdag 9 april is van 20.30 tot 02.30 uur in Evenementenhal Hardenberg.