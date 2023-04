Hardenberg massaal naar buiten op tweede paasdag: evenement rond zwemvijver trekt duizenden mensen

indebuurt.nl Wil je optreden tijdens Koningsdag in Almelo? Dit is je kans!

Op donderdag 27 april is het Koningsdag. Zit jij met een oranjetompouce voor de televisie? Of speur je die dag op de rommelmarkt naar parels? Voor muzikale talenten is er iets speciaals bedacht: je kunt optreden op Koningsdag.