Hardenberg meest toegankelijke gemeente

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overhandigde het onderbord voor het bebouwde-kombord in de studio aan burgemeester Peter Snijders. De jury roemde het dat in Hardenberg 40 procent van de woningen rolstoeltoegankelijk is en hier een mentaliteit heerst van 'gewoon doen'. ,,Als het niet kan zoals het moet moet het maar zoals het kan'', beaamde Snijders.

Vijf gemeenten

Hij beloofde het onderbord morgen op te zullen hangen in de gemeente, maar of dat met het oog op de doorgaans strikte naleving van de zondagsrust ook daadwerkelijk gebeurt moet worden afgewacht. Hardenberg was met een grote delegatie aanwezig bij de uitzending. Voor de titel kwamen uiteindelijk nog vijf gemeenten in aanmerking. Naast Hardenberg waren dat Zwolle, Ermelo, Goes en Katwijk.