Hardenberg moedigt verduurzamen aan van huizen ouder dan 30 jaar: tegoedbon van 500 euro

,,In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier en zonder aardgas worden verwarmd’’, legt de Hardenbergse ‘energiewethouder’ Werner ten Kate uit. ,,Dat zal stap voor stap moeten gebeuren. De meeste gemeenten gaan daar wijk voor wijk mee aan de slag, wij kiezen voor een ‘gebouwenbenadering’ waarmee we samen met de bewoners per woningtype in beeld brengen wat hiervoor nodig is. Dat is een helemaal nieuwe aanpak, geen enkele gemeente heeft zoiets al op de plank liggen.’’