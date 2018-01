Hardenberg moet Britse bedrijven werven

Hiermee reageert collegepartij CDA op het artikel in de Stentor van maandag 29 januari waarin staat dat, vanwege de Brexit, met tien Britse bedrijven wordt gesproken over vestiging in Oost-Nederland. Vooral bedrijven uit de logistieke sector en de maakindustrie kunnen veel banen opleveren, en dat zijn volgens het CDA juist de sectoren waar Hardenberg sterk in is. Maar in het artikel wordt alleen maar gesproken over de bedrijventerreinen XL-Park in Almelo en de Hessenpoort in Zwolle. Gezien de regiofunctie mag Hardenberg niet buiten beeld blijven voor het Britse bedrijfsleven, stelt het CDA.