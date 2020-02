Hardenberg moet extra gas geven voor eigen aanpak stikstofprobleem

Daarbij verwezen de fracties van de collegepartijen PvdA en CDA samen met de oppositiepartijen VVD, GroenLinks, 50Plus en D66 naar de Hardenbergse inspiratiebijeenkomst die eind januari is gehouden over het stikstofprobleem, met als doel dit probleem samen in harmonie op te lossen. Lichtend voorbeeld daarbij is de Gelderse gemeente Ede, die haar inwoners vraagt om biodiversiteit en klimaatdoelstellingen serieus in hun plannen op te nemen. Wie in Ede bijvoorbeeld een energieneutrale woning wil bouwen krijgt daar al gauw een vergunning.