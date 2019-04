Hardenberg, nu wel een Regenbooggemeente?

Hardenberg moet zich sterk maken voor acceptatie van en veiligheid voor iedereen. Daar begint de petitie mee, die jongeren van het Alfa-college in Hardenberg zijn gestart. Je moet kunnen zijn wie je bent, ongeacht je geslacht of seksuele geaardheid. De petitie is sinds maandag meer dan 200 keer getekend.

De jongeren vinden dat de gemeente Hardenberg zich sterk moet maken voor acceptatie van iedereen en veiligheid voor iedereen. Tijn Lubbers (16), ICT-student van het Alfa-college, is een van de initiatiefnemers van de petitie. ,,Het begon eigenlijk met een opdracht voor school. We moesten een idee bedenken, voorleggen en daarover debatteren. Dat idee was dat Hardenberg een Regenbooggemeente moest worden.’’ De groep studenten heeft daarna meer onderzoek gedaan naar een regenbooggemeente en besloten een petitie te starten. Lubbers: ,,Het staat voor gelijkheid, voor jezelf kunnen zijn. Wat is nou belangrijker dan jezelf kunnen zijn?’’ De student heeft homoseksuele vrienden en vriendinnen. ,,Ik weet dat ze wel eens last gehad hebben en niet geaccepteerd werden, maar zelf heb ik er niet echt mee te maken gehad.’’ Ook Nick Meppelink, die met het idee op de proppen kwam, herkent zulke dingen uit zijn omgeving. ,,Ik heb een paar vrienden die zijn homoseksueel, lesbisch of bi-seksueel, en zij durven niet uit de kast te komen. Sommigen houden het dan echt voor zichzelf.’’ Als Hardenberg een regenbooggemeente wordt verandert dat, hoopt Meppelink. ,,Een regenbooggemeente staat voor meer gelijkheid, minder racisme en onderdrukking. We willen de stad een beetje beter maken.’’

Evenementen

Met alleen een regenboogpad zijn ze er nog niet, beseffen de studenten zich. Lubbers: ,,Als een gemeente een regenbooggemeente wordt, krijgen ze ook geld van de overheid. Dat kun je gebruiken voor evenementen en alles wat er met de LHBT-gemeenschap te maken heeft. Op die manier word je dan een echte regenbooggemeente.’’ Ook Meppelink beseft dat een ‘regenboogpad’ slechts het begin is van een regenbooggemeente. ,,Er kunnen evenementen georganiseerd worden speciaal voor die groepen mensen. Zodat ze erbij horen, zodat ze weten dat ze niet anders zijn dan anderen.’’

Acceptatie

Margriet van Faassen uit Hardenberg is een van de ondertekenaars van de petitie. ,,Ik heb mij eigenlijk nooit onveilig in Hardenberg gevoeld, toch kan ik mij indenken dat dit voor sommige mensen anders is’’, vertelt ze. Van Faassen is zelf homoseksueel en werd via Facebook op de hoogte gesteld van de petitie. ,,Voor vrouwen is het misschien makkelijker, daar wordt het meer geaccepteerd’’, zegt ze. Van Faassen heeft in Amerika gezien wat voor impact een regenbooggemeente kan hebben. ,,Daar hangen vlaggen in winkels of in koffietentjes, dat is toch wel fijn. Dan weet je dat je geaccepteerd wordt.’’

Eerder probeerde Anne van den Hoek, van creatieve corporatie InBeeld, al een regenbooggemeente te maken van Hardenberg. Dat is haar als raadslid destijds niet gelukt. Nu brengt ze weer het onderwerp ter sprake door de film ‘Anders’ naar de stad te halen. Ook heeft ze de studenten geholpen met de petitie. Maandag gaan studenten ook een regenboog zebrapad schilderen voor de hoofdingang van het Alfa College. Dit in het kader van de ‘Week van de Diversiteit’, die maandag start.

