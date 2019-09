Hardenberg opent digitaal loket voor kinderen in armoede

In Hardenberg wordt vanmiddag een digitaal loket geopend voor gezinnen met kinderen die te weinig geld hebben. Hierdoor moet het makkelijker worden om ondersteuningsmogelijkheden aan te vragen, op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatief. De gemeente Hardenberg is de eerste gemeente in Overijssel die deze mogelijkheden op deze manier aanbiedt.

Wethouder Gitta Luiten, wat houdt het nou precies in, zo'n digitaal loket?

,,Het loket is voor kinderen die in arme opgroeien. Er zit daar veel klein leed, wat we vaak niet door hebben. Geen geld voor een schoolreisje, contributie voor de sportvereniging of bijvoorbeeld zwemles. Die kinderen kunnen op allerlei manieren aan de zijlijn staan. En kinderen hebben dat feilloos door, als er bijvoorbeeld geen nieuwe voetbalschoenen gekocht kunnen worden. Laat staan dat ze niet mee mogen op schoolreisje. Voor dat soort dingen zijn er aparte potjes en hulpmiddelen, wat ouders aan kunnen vragen. Eerder moest je dat aanvragen op verschillende plekken, nu komt daar een loket voor.

Dus alles wordt gebundeld?

,,Ja. Er is bijvoorbeeld een fonds voor jarige kinderen die in armoede opgroeien. Zij leveren dan cadeautjes, of traktaties. En voor contributie van een sportclub, moet je weer bij de gemeente zijn. Voor ouders was dat lastig, of je moest wel heel goed de weg weten. Maar simpel was het niet. Nu kun je ook meerdere dingen tegelijk aanvragen. We maken het zo makkelijk mogelijk nu, zodat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben dat zij in armoede opgroeien.’’

Is het echt nodig, zo'n loket?

,,In heel Nederland is het een probleem, kinderen die opgroeien in armoede, dus ook in Hardenberg. Als je niet uitkijkt, wordt armoede erfelijk. Dat wil je voorkomen. Kinderen kunnen best hard zijn tegen elkaar, daar kunnen ze echt last van krijgen. Dan voelen ze zich bijvoorbeeld niet veel waard, dat vind ik echt niet kunnen. Vandaar dat we hebben gedacht dat er één plek moest komen.’’

Wat voor mogelijkheden biedt het loket precies?

,,Contributie voor sportvereniging of een cultuurclub. Maar bijvoorbeeld ook sportmateriaal, een hockeystick of voetbalschoenen. Ook schoolreisjes, dat soort zaken. Een fiets die je nodig hebt om naar school te gaan, of een laptop die je voor school nodig hebt. En nog meer hoor, het is best wel breed. Gelukkig maar.’’

Hoe werd dit eerder gedaan?