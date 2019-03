Hardenberg opent ook 41 stembureaus voor Europa

video G-Parade Gramsber­gen gaat voor landelijke Gouden Pit

12 maart ,,Dit is zo uniek, zo leuk! Wij geloven in een eerste plaats.’’ Ronald Belser en Emil Baveld zijn er van overtuigd dat hun geesteskind, de G-Parade in Gramsbergen, de landelijke finale van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit kan winnen. De boottocht voor mensen met een beperking en hun mantelzorgers won al de Overijsselse verkiezing, en bindt nu de strijd aan met de elf andere provinciale winnaars. Inzet: de Gouden Pit plus een extra geldprijs van 3000 euro, bovenop de 1000 euro die al werd verdiend als een van de Overijsselse Kernen met Pit.