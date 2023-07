Hardenberg opent poort voor 400 extra Oekraïners, nieuwe opvangplek in Dedemsvaart en Bergentheim

‘Knarren­hof­je’ in Harbrink­hoek: voor mensen die het leuk vinden iets voor een ander te doen

Samen een tuin verzorgen, de hond van de buren uitlaten, buren die jou helpen met boodschappen doen. Invulling geven aan noaberschap, dat is in de kern de filosofie van het wonen in een bijzondere woonproject voor 55-plussers in Harbrinkhoek. De vraag is alleen: Wie heeft zin mee te doen?