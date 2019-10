Hardenberg pakt echtscheidingen aan: ‘Kinderen mogen niet de dupe worden’

Als twee ouders in een vechtscheiding liggen in Hardenberg, komt maatschappelijk werk om te hoek kijken om te helpen bij de communicatie. Hun kroost wordt ondertussen opgevangen door SamenDoen, die op hun beurt niks weten wat er speelt bij de ouders. Lokale advocaten, notarissen en mediators geven aan dat ouders weinig hulp krijgen als er sprake is van een complexe echtscheiding. Tijd voor een nieuw plan, vindt de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders laat in een brief aan de raad weten dat ze een nieuwe visie en aanpak willen als het gaat om complexe echtscheidingen. ,,Elk kind dat te maken krijgt met scheidende ouders ondervindt daarvan de gevolgen. De gemeente heeft de ambitie om de gevolgen voor kinderen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken’’, aldus het college. ,,Helaas zijn er scheidingen waarbij kinderen niet alleen schatoffer worden van strijd, maar vaak ook als een middel fungeren in de strijd. De bescherming van het kind vraagt om actie.’’ Daarnaast vindt de gemeente dat de informatievoorziening met betrekking tot scheiding nog beperkt is.

Afzonderlijk

Marjolein Cupido, gespecialiseerd familierecht-advocaat in Hardenberg, is het daar roerend mee eens. ,,Ouders die willen overleggen kiezen vaak voor een mediator. Maar zodra ouders dat niet meer kunnen, worden ze verwezen naar verschillende instanties: Samen Doen of Maatschappelijk Werk’’, vertelt ze. ,,Zij doen goed werk, maar ze werken wel afzonderlijk van elkaar. Het zou fijner zijn om één aanspreekpunt te hebben, en de vrijheid hebben om informatie met elkaar uit te wisselen.’’

Mediation

Volledig scherm Marjolein Cupido. © Leo de Haas Cupido is sinds 2011 mediator, en al bijna twintig jaar advocaat. ,,Misschien wel een beetje bijzondere keuze, voor iemand met mijn achternaam, daarover krijg ik regelmatig opmerkingen.’’ In de afgelopen jaren ziet Cupido een enorme stijging wat betreft stellen die kiezen voor mediation. ,,Meer dan echtscheiding op eenzijdig verzoek.’’ De bedoeling van mediation is dat de partners zich nog beide in willen zetten om er samen uit te komen en regelingen te treffen. ,,Dat gebeurt niet altijd, soms kiezen stellen ervoor omdat het minder kost. Dat klopt ook wel, maar je moet je wel beide inzetten. Anders mislukt de mediation alsnog.’’

Makkelijk overleggen

Scheiden zonder Schade

Omdat het wiel nog twee keer uitgevonden hoeft te worden, neemt de gemeente een voorbeeld aan bestaande landelijke en regionale programma’s, zoals ‘Scheiden zonder Schade.’ Dat landelijke programma is begin vorig jaar gestart. In dat programma komt als actiepunt naar voren dat er in elke gemeente scheidingsexpertise aanwezig moet zijn, en dat alle professionals, huisartsen en scholen deze weten te vinden. Er wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat gemeenten samen gaan werken met de lokale partners en stuurt aan op een gemeentelijk scheidingsloket, dat scheidende ouders, de kinderen en hun omgeving steunt en begeleidt. Cupido pleit dan ook voor een goede samenwerking tussen de betrokken instanties. ,,Het moet mogelijk worden, voor alle instanties, om op een makkelijke manier te overleggen. Dat gebeurt nu niet altijd, de informatie blijft op één plek. Het gebeurt wel officieus, dat moet anders.’’ En dat is precies waar de gemeente aan wil werken. Om tot een nieuwe aanpak te komen, worden er bijeenkomsten georganiseerd. De gemeente wil samen met advocaten, notarissen, mediators, hulpverleners, scholen en kinderdagverblijven een nieuw plan ontwikkelen, zodat de inwoners straks beter geïnformeerd en ondersteund kunnen worden. Het doel is dat alle betrokken partijen straks samen gaan werken om escalaties tussen twee ex-partners te voorkomen.

