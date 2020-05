Hardenberg rukt op naar nieuw juridisch duel met Aldi over Mercatorterrein

De loop kwam er nooit lekker in: City Hall Blues stopt na Gramsber­gen ook in Dedems­vaart

26 mei De City Hall Blues is niet meer. Reinier (74) en Cora (61) Jaquet hebben de stekker uit het maandelijkse podium in Dedemsvaart getrokken, nog geen jaar na het vertrek uit Gramsbergen. ,,Heel jammer dat het niet beter van de grond is gekomen.”