Hardenberg scherpt evenementensubsidie aan: hoe meer bezoekers, hoe meer geld

De gemeente Hardenberg scherpt de subsidies die organisaties voor hun evenementen kunnen ontvangen aan. Zo wil het met een nieuwe regeling en heldere criteria een einde maken aan de onduidelijkheden in het verleden. In de subsidiepot blijft 75.000 euro zitten, maar meer dan eens is het aantal bezoekers bepalend voor een eventuele geldbijdrage.

Voor grote of vernieuwde evenementen komt meer geld beschikbaar, aangezien kleinere activiteiten die minder dan 1.000 bezoekers trekken uit de regeling worden gehaald en onder het Fonds Maatschappelijke Initiatieven gaan vallen. Deze evenementen hebben volgens het college van burgemeester en wethouders een meer maatschappelijke insteek, en door het lagere bezoekersaantal voldoen ze in eerste instantie niet langer aan de toetsingscriteria.

Drie subsidiegroepen

De gemeente heeft kansrijke evenementen in drie subsidiegroepen verdeeld. Zo zijn er de grote evenementen: evenementen met een bovenregionale uitstraling, minimaal 5.000 bezoekers, waarvan een significant deel van buiten de gemeente Hardenberg komt. Voor die categorie is er een maximale bijdrage van 20.000 euro beschikbaar. Daarna komen de reguliere evenementen, die eveneens moeten bijdragen aan ‘een bruisende evenementenkalender’ en minimaal 1.000 bezoekers weten te trekken. Voor hen is maximaal 10.000 euro beschikbaar.

'Kansrijke evenementen’

En dan zijn er nog de zoals Hardenberg het noemt ‘nieuwe kansrijke evenementen’. Evenementen met een uniek karakter, die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en de potentie hebben om binnen 3 jaar uit te groeien tot een groot evenement. Om die organisaties een handje te helpen heeft de gemeente nog eens een maximale bijdrage van 10.000 euro beschikbaar gesteld. In totaal is de subsidiepot gevuld met 75.000 euro. Vorig jaar ging de ‘hoofdprijs’ naar Dedemsvaart Natuurlijk, dat 20.000 euro bij kon schrijven. En het jaar ervoor werd Olympia's Tour voor hetzelfde bedrag gespekt. Klein puntje van kritiek van onder meer de centrummanager: het wielerevenement trok veel publiek, maar echt drukker in winkels en de horeca werd het niet.

Economische spin-off

Met de nieuwe subsidieregeling wil Hardenberg terug naar wat het zelf noemt ‘de basis'. De regio op de kaart zetten, voor economische spin-off zorgen, een heel jaar van reuring en beleving en een meer aantrekkelijke evenementenkalender. Om organisaties warm te maken is er nu dan ook het ‘evenementenkompas’. Daarin wordt uitgelegd dat om in aanmerking voor een subsidie te komen het belangrijk is om voor impact te zorgen. En indruk te maken op nieuwe en terugkerende bezoekers.

Media-aandacht

Evenementen die afgelopen jaren een geldbedrag tegemoet konden zien waren onder meer de triatlon in Hardenberg, de Gramsberger Torentocht, het Pleinfestijn en het Ballonfestival. Omdat nu de regeling is vernieuwd hebben organisatoren tot 10 februari de tijd een aanvraag op het gemeentehuis af te leveren. Daarin moet onder meer staan hoe evenementen de media te lijf willen gaan, maar ook wat de verwachte economische spin-off in cijfers is.