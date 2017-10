Hardenberg schrapt 439 woningen

In Dedemsvaart, Gramsbergen, Lutten, Bergentheim, Slagharen en Hardenberg worden bouwplannen voor in totaal 439 woningen geschrapt. Dat is nodig om te voldoen aan afspraken die de gemeente Hardenberg maakte met de provincie om de komende tien jaar maximaal 1.682 nieuwe woningen te bouwen.

De gemeente heeft al bestemmingsplannen gemaakt die plek bieden aan 1.700 woningen. Om daarnaast ook ruimte te houden voor nieuwe 'kansrijke woningbouwplannen' op plaatsen die beter aansluiten bij de vraag op de hedendaagse woningmarkt, worden nog ruim 400 woningen extra geschrapt. Zo kan beter worden ingespeeld op plannen om bijvoorbeeld woningen te bouwen op inbreidingslocaties, zoals leegkomende scholen, winkels en bedrijven.

Procedure

In de structuurvisie herprogrammering woningbouw worden op zes locaties bouwplannen geschrapt of uitgedund. Dat gaat om deze plannen: Dedemsvaart tweede fase Bransveen 116 woningen, Gramsbergen tweede fase Garstlanden III 151 woningen, Bergentheim Möllincksvaart 68 woningen, Slagharen Moeshoek 6 woningen, Hardenberg Marslanden I Mega Vlinder en Mega Poort Haardijk respectievelijk 38 en 60 woningen. Andere bouwplannen waarvoor nog geen bestemmingsplan is gemaakt worden door de gemeente voorlopig niet meer in procedure gebracht.

Op slot

Hierna blijven er in alle kernen van de gemeente Hardenberg nog genoeg bouwmogelijkheden over, benadrukt wethouder Douwe Prinsse. Geen enkele kern gaat 'op slot', zoals sommige verenigingen voor Plaatselijk Belang vreesden. Bouwen voor de eigen inwoners blijft dus mogelijk. ,,Daarover maken we ook afspraken met Plaatselijk Belang, die worden vastgelegd in convenanten.''

Daarin kunnen ook afspraken worden opgenomen over welk type woningen voor een volgende fase worden gepland. Als er snel kavels of woningen worden afgezet, en de planvoorraad dreigt op te raken gaan gemeente en Plaatselijk Belang overleggen over een nieuw woningbouwplan voor een inbreidings- of uitbreidingslocatie.

Kleine kernen

Samen houden ze zo de vinger aan de pols. In Hardenberg moeten altijd minimaal 75 woningen te realiseren zijn op de beschikbare locaties, in Dedemsvaart 50, in Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen en Slagharen 25, en in de kleinere kernen 1 tot 10, afhankelijk van de afzetsnelheid van woningen/kavels en het aantal woningen dat in die betreffende kern te koop staat.