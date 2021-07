Hardenberg staat open voor extra 5G-masten: nodig voor dekkend netwerk

Voorgevel in jugendstil van Joodse slagerij in Hardenberg wacht afrondende versierin­gen

7 juli De uit 1910 daterende ornamentenvan de oude Joodse slagerij aan de Voorstraat in Hardenberg zijn deze week weer te in oude luister te bewonderen. De voorgevel in jugendstil van het afgebroken gebouw is op deze manier toch gered. Dat is te danken aan Piet van Weerden en Mannes Meilink, die veel tijd hebben gestoken in het namaken van de versieringen voor het nieuwe gebouw.