Hardenberg stapt naar Raad van State over gaswinningsplan

Gedeputeerde Annemieke Traag zei eerder al tijdens de Provinciale Statenvergadering in Zwolle dat er gekeken wordt of het zinvol is om naar de rechter te stappen. De gemeenteraad diende tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond een motie in om de gedeputeerde hierin te steunen, maar wethouder Te Rietstap gaf aan dat het college zelf naar de Raad van State gaat.

Schadeprotocol

,,We willen een nulmeting, het meetsysteem moet op orde en we moeten het hebben over de duur van de winning. Ook pleiten we voor een schadeprotocol’’, vertelde wethouder Alwin te Rietstap tijdens de vergadering. De raad staat hierachter, maar wil wel dat het college in overleg blijft met Gedeputeerde Staten. Er wordt al jaren gas gewonnen uit gasvelden in Hardenberg en omgeving. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil het gaswinningplan, dat in 2020 afloopt, verlengen tot 2033. Het college B&W pleit voor een beëindiging van de gaswinning in 2023.