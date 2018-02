Hardenberg steeds toegankelijker voor iedereen, maar er is nog winst te boeken

OM wil celstraf en tbs voor barbaarse mishandeling Schuinesloot

30 januari Voor een opvallend brute beroving in Schuinesloot eiste de officier van justitie dinsdag 30 maanden cel en tbs met dwangverpleging. De verdachte, die nabij het slachtoffer in een zorgboerderij verbleef, ontkende in alle toonaarden.