Hardenberg steekt geld in regio Zuidoost-Drenthe: ‘maar we blijven bij het Vechtdal horen’

Hardenberg gaat de komende jaren nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de gemeenten in Zuidoost-Drenthe om wonen, werken en welzijn in die regio te verbeteren. Voor een dergelijke deal met de provincie Drenthe en gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen en Hoogeveen, betaalt het een kleine 2 miljoen euro. Na eerst Ommen als ambtelijk partner aan de kant te hebben gezet, flirt Hardenberg nu openlijk met de Drenten. Is de liefde voor het Vechtdal bekoeld?

Zo is het toch, wethouder Alwin te Rietstap?

Volledig scherm Hardenberg opende vorig jaar de tweede bandenfabriek van Overijssel. De regio is voor bedrijven en ondernemers interessant om zich er te vestigen. © Frank Uijlenbroek ,,Wij liggen in het Vechtdal, dat zullen we blijven doen en daar zijn we ook buitengewoon trots op. Maar hebben als Hardenberg een bijzondere geografische positie. Een knooppunt tussen Zwolle, Twente, Duitsland, Drenthe en ook Groningen. In die zin denken we niet in grenzen, maar kijken we waar we op welk gebied moeten samenwerken om onze doelstellingen te halen. We willen ons nu als regio Zuidoost-Drenthe op het gebied van wonen, werken en welzijn verder ontwikkelen. Voor ons is vooral het werken van belang. Met samenwerking zorgen dat mensen hier aan het werk blijven, en dat mensen van ergens anders hier naartoe willen komen om te werken. Naast Nijmegen is Hardenberg de enige grensgemeente met economische groei. Die willen we houden.”

Hoe zit zo’n regiodeal eigenlijk in elkaar?

,,Als regio, in dit geval Zuidoost-Drenthe kun je je bij het Rijk inschrijven, om voor een deal in aanmerking te komen. Dat was populair, maar van de 88 inschrijvingen hebben er 12 regio’s daadwerkelijk groen licht gekregen. Het Rijk ziet kansen voor deze regio. De provincie Drenthe draagt nu 10 miljoen euro bij aan de deal, wij als gemeenten samen ook 10 miljoen en het Rijk nog eens 20 miljoen. Er wordt nu dus 40 miljoen in allerlei projecten gestoken. Van de provincie Overijssel, omdat we daar inderdaad deel van uitmaken, verwachten we nog een bijdrage.”

De regio Zuidoost-Drenthe dus. Maar Hardenberg ligt toch in Overijssel?

,,Dat is nu eenmaal de naam van de deal. Voeg je daar Noordoost-Overijssel aan toe dat dan wordt die vrij lang. Maar ik merk dat ‘Den Haag’ veel waarde hecht aan provincieoverstijgende samenwerking. In de praktijk is het nu zo dat zo'n bestuurlijke grens best hard kan zijn. Maar daar proberen wij niet naar te kijken. Hardenbergers werken in Drenthe, en Drenten werken in Hardenberg. Zo'n grens moet voor je inwoners niets uitmaken en geen belemmering vormen.”

En de blik op Zwolle?

,,Naar Zwolle kijken we altijd, van daaruit ga je immers met de trein richting de Randstad. Maar voor ons zijn Enschede en Groningen ook belangrijk, vandaar dat we mikken op een snelle treinverbinding met die steden. De samenwerking met Zuidoost-Drenthe is in die zin niet nieuw. Met Coevorden, Emmen en Hoogeveen vormen we nu al de Dutch TechZone en gaan we met het bedrijfsleven voor een sterke economische regio. In die zin geen flirt.”

In de deal staat netjes omschreven dat de wonen en welzijn in Zuidoost-Drenthe - oude woningen, armoede, mindere gezondheid - ten opzichte van Hardenberg nogal achterblijft. Betaalt Hardenberg straks 2 miljoen om de woningen in Klazienaveen op te knappen?