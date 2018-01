Hardenberg steekt tonnen in veiliger bruggen

De in totaal 152 gemeentelijke bruggen, tunnels, viaducten, duikers, steigers en dammen zijn in 2016 geïnspecteerd. Dat heeft geleid tot een 'beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2018-2032', volgens het gemiddeld onderhoudsscenario 'Heel en veilig'. Daarmee is het kunstwerk 'veilig, heel en voldoende schoon, heeft het een voldoende uitstraling maar is veroudering wel zichtbaar'. Bij het scenario 'Veilig' is veroudering langere tijd zichtbaar, wat kan leiden tot verval en waardedaling. Dat is ook gebeurd met de brug Lambertsdijk over de Randwaterleiding bij Den Velde, die moest worden gesloten voor zwaar verkeer. De gemeente werkt aan vervanging. Elf andere bruggen die als verdacht werden aangewezen zijn in 2017 nader onderzocht. Groot onderhoud kan hier alsnog redding bieden.