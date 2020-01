Hardenberg stemt in met nieuwe 21 meter hoge silo langs kanaal Almelo-De Haandrik

Niek Kimmann in Olympisch jaar alvast gehuldigd: heel Hardenberg hoopt op BMX-goud

8 januari Niek Kimmann is in het gemeentehuis van Hardenberg gehuldigd voor zijn BMX-prestaties van het afgelopen jaar. Wereldbekerwinst, goud op het EK en zilver bij het WK. Wethouder Martijn Breukelman is tevreden en hoopt nu op Olympisch goud in Tokio, een nieuwe huldiging én een hoop reclame voor zijn gemeente. Kimmann (23) zelf tempert de verwachtingen. ,,Voor de finish geen bloemen.”