Hardenberg telt al jaren één legaal bordeel

In de praktijk blijkt in Hardenberg geen enkel legaal escortbedrijf te zijn gevestigd. En ‘privéhuis Sabayland’ in het buitengebied van Dedemsvaart is al jaren het enige bordeel. Erik Haan, eigenaar van Sabayland wordt niet warm of koud van de apv-wijziging.

Sabayland aan de Stegerensallee in het buitengebied van Dedemsvaart bestaat al zo'n veertig jaar, vertelt Haan. ,,Ik ben hier in 2001 begonnen, mijn voorganger zat er in de achttien jaar daarvoor op. In die tijd was het een zogenaamd café, want bordelen waren niet toegestaan.'' Dat veranderde in 2000 met de afschaffing van het landelijke bordeelverbod. Toen is in overleg met de regiogemeenten afgesproken dat in de gemeente Hardenberg plek was voor twee legale seksinrichtingen en twee escortbedrijven, legde burgemeester Peter Snijders dinsdagavond uit aan de raadsleden. Op dat moment was er naast Sabayland inderdaad ook wel een tweede bordeel actief binnen de gemeentegrenzen, maar dat bedrijf sloot volgens Haan al snel. ,,Ik heb er destijds in elk geval nooit contact mee gehad.''

Illegale dames

Haan zegt dat Sabayland goed draait, waarbij de klandizie regelmatig in aantal schommelt. ,,Zelfs per seizoen, maar dat geldt voor alle bedrijven in deze sector. Dat aantal is zelfs afhankelijk van de beschikbare dames.'' Erik Haan stelt dat het werven van geschikte prostituees moeilijk is. ,,Wij werken legaal, maar er zijn teveel illegale bedrijven actief waar politie en andere instanties niks aan doen. Ook zijn veel illegale dames thuis aan het werk of in zomerhuisjes en caravans. Dat hoor ik regelmatig van bezoekers.''