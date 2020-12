Hardenberg vangt langer asielzoekers op, maar 'veiligelanders’ naar nul

Sensoren meten lucht in alle openbare scholen Hardenberg: app tipt als ramen open moeten

29 november Alle openbare basisscholen in de gemeente Hardenberg krijgen nog in december een systeem dat de luchtkwaliteit meet. In alle lokalen en ‘leerpleinen’ van de twaalf scholen die vallen onder stichting Arcade worden sensoren opgehangen die het CO2-gehalte meten. Via een speciale app krijgen leerkrachten - als het nodig is - een seintje met het advies om ramen en deuren wijd open te gooien.