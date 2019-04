Hardenberg verbiedt alle paasvuren: ‘Onmogelijk om per vuur te beslissen’

De gemeente Hardenberg trekt alle ontheffingen voor paasvuren die in het paasweekend gepland stonden. Gezien de grote hoeveelheid paasvuren (er werden 11 ontheffingen verleend) is het volgens de gemeente niet mogelijk om per vuur preventieve maatregelen te nemen. ,,Stel dat we er maar drie hadden, dan had je bijvoorbeeld bij elk vuur preventief brandweerlieden kunnen hebben. Maar met elf stuks is dat gewoon niet te doen’’, verklaart gemeentewoordvoerster Lisa Bakker.