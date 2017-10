Hardenberg verbouwt gemeentehuis voor vier ton

Dat heeft te maken met de komst van een tachtigtal medewerkers, die nu nog zijn ondergebracht in het multifunctionele gebouw LOC+. Dat zijn ambtenaren van de afdeling Maatschappelijk Domein, die zich onder meer bezighouden met werk, scholing, welzijn en educatie.

80 medewerkers

Het Hardenbergse gemeentehuis biedt voldoende plek voor de tachtig medewerkers, maar die ruimtes moeten wel worden aangepast. Zo moeten er extra vergaderruimten komen, en moeten het binnenklimaat en de akoestiek in de werkruimten worden aangepakt. In het LOC+ zit momenteel ook het 'Werkplein', een loket waar inwoners van de gemeenten Ommen en Hardenberg terecht kunnen met vragen en problemen rond werk en inkomen. Dat loket verhuist straks ook naar het gemeentehuis.

Minder locaties

Het vertrek van de ambtenaren uit het LOC+ is onderdeel van het toekomstbestendig maken van het tien jaar geleden geopende multifunctionele gebouw aan de Parkweg. Als de ambtenaren zijn verhuisd kan het LOC+ nieuwe huurders werven die beter in het profiel passen, zoals onderwijsinstellingen. Voordeel voor de gemeente is dat de beschikbare ruimte in het gemeentehuis beter wordt benut en de ambtelijke organisatie over minder locaties is verdeeld.

Huurcontract

Het huurcontract loopt tot 1 februari 2018. Maar het is nog niet zeker of de verbouwing wel voor die tijd klaar is. In principe moet de aanpassing worden uitgevoerd door VolkerWessels, de hoofdaannemer die het gemeentehuis bouwde volgens het 'construct & maintain-concept' waarbij de bouwer ook een twintig-jarige verplichting voor beheer en onderhoud op zich neemt.

Als een andere aannemer de verbouwing zou uitvoeren zou dat gevolgen kunnen hebben voor de garantie. Probleem is wel dat er door het aantrekken van de economie veel meer gebouwd wordt, waardoor er krapte op de 'aannemersmarkt' heerst en vertraging kan ontstaan. Of VolkerWessels wel op tijd kan verbouwen moet de komende weken blijken.

Kosten