Hardenberg verdedigt na eeuwen ook nu nog verpauperde stadsmuur te vuur en te zwaard

Rua Albert F. IJmker als Portugees eerbetoon voor ondernemen­de Ommenaren

26 juli In het pittoreske Portugese dorpje Casfreires is een straat vernoemd naar de Ommer ondernemer in ruste Bert IJmker. Samen met zijn vrouw Gea begon hij 25 jaar geleden met de realisering van camping Quinta Chave Grande in het heuvelachtige midden van Portugal, 150 km ten oosten van havenstad Porto en 325 km ten noorden van Lissabon. De 76 jaar geleden in Dedemsvaart geboren IJmker stampte ook een groot aantal luxe villa's uit de grond voor rijkere Nederlanders.