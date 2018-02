Hardenberg verdeeld over gas

Het lijkt er op dat er in Hardenberg ongeveer evenveel voor- als tegenstanders zijn van verlengde gaswinning door de NAM tot 2033. In een internetpoll door deze krant sprak een krappe meerderheid van 54 procent van de stemmers zich uit tegen voortzetting van de gaswinning na 2020.

Aan de stemming deed een veertigtal lezers mee. Een bescheiden aantal, maar niettemin levert het een herkenbaar beeld op, meent voorzitter Henk Waterink van Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen. ,,Aanvankelijk hield het de gemoederen bezig maar nu de informatietruck van de NAM is geweest merk je half om half berusting. Mensen die dichter bij de gasputten wonen maken zich meer zorgen, maar verder weg leeft meer de gedachte: de NAM zegt dat het veilig is, dus het zal wel goed zijn."

Een kwart van de stemmers (27 procent) in de Stentor-poll vindt dat verdere gaswinning niet moet worden toegestaan omdat de kans op schade en trillingen te groot is. Een precies evengroot deel stemt tegen vanwege de overtuiging dat aardgas passé is en zo snel mogelijk moet worden vervangen door duurzame energiebronnen. Nog eens een kwart (24 procent) vindt dat de gaswinning door kan gaan omdat het risico te verwaarlozen is. Het resterende deel vindt ook dat de winning kan worden verlengd, maar alleen als Hardenberg er iets voor terug krijgt (14 procent) of als de huidige staat van de gebouwen in het gebied in een nulmeting wordt vastgelegd (8 procent).

Plaatselijk Belang heeft zelf nog geen standpunt ingenomen, zegt Waterink. ,,Maandagavond staat het op de agenda. Dan gaan we kijken of we dat doen en wat dat standpunt dan zou moeten zijn", zegt hij. De belangenorganisatie vindt wel dat een nulmeting nodig is. ,,We zeggen: doe dat nou, dan weet je tenminste waar je over praat."

Wethouder René de Vent ziet de poll, gelet op het inwonertal, als 'niet geheel statistisch verantwoord' maar herkent wel het beeld. ,,Deze uitkomst laat zien dat er verdeeld gedacht worden over de gaswinning in Hardenberg. Dit beeld herkennen wij uit reacties die wij als college hebben ontvangen", aldus De Vent in een reactie.

Unicum