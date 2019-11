Hardenberg verhoogt PFAS-norm: bouwers weer aan de slag

De gemeente Hardenberg hanteert per direct een hogere norm voor PFAS in de bodem. Dat betekent dat vervoer en gebruik van grond voor bouw- en infrastructurele projecten in de meeste gevallen weer mogelijk is. Wethouder Martijn Breukelman: ,,De bouw van woningen en de aanleg van nieuwe wegen is belangrijk voor onze inwoners en ondernemers.”

Met deze maatregel kunnen grondverwerkers en bouwers in de gemeente Hardenberg weer aan de slag, stelt Breukelman. En dat is weer van belang voor behoud van banen in de grond-, weg- en waterbouw. In Nederland gelden scherpe regels voor PFAS-houdende grond. PFAS is een verzameling van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

PFAS-norm

De norm moet voorkomen dat deze stoffen terechtkomen in schone grond. Op dit moment geldt in Nederland een aangescherpte norm, wat inhoudt dat grond die wordt gebruikt bij bijvoorbeeld bouwprojecten nagenoeg geen PFAS mag bevatten. Als gevolg van deze norm mag grond niet verplaatst worden voordat is aangetoond dat het aan de norm voldoet. Dit heeft enorme gevolgen voor de grond-, weg- en waterbouw en raakt de hele bouwsector.

Grondverzet weer mogelijk