Hardenberg verlengt proef met blauwe parkeerzone langs winkels Europaweg

De proef met de blauwe parkeerzone langs de winkels aan de Europaweg in Hardenberg wordt verlengd. In januari 2019 begon deze pilot met een zogeheten ‘Stop&Shopzone’, een blauwe zone waarop maximaal een half uur mag worden geparkeerd met een parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit. Langer parkeren is hier niet toegestaan.

Het Hardenbergse college van B en W heeft besloten de proef te verlengen tot de uitkomsten van de evaluatie van het huidige parkeerbeleid in het hele centrum van Hardenberg bekend zijn. Op basis van die uitkomsten wordt bekeken of dat parkeerbeleid aangepast moet worden. De proef aan de Europaweg levert veel positieve reacties op, blijkt uit de evaluatie van deze pilot onder klanten en ondernemers. ,,Het kleurt Blauw aan de Europaweg! Vanaf vandaag parkeren voor de deur met parkeerkaart. 30 minuten Stop&Shop’’, schreef Roel van den Biggelaar op 7 januari in een fleurige post op de Facebookpagina van zijn winkel in bloemen, interieur en cadeaus bij de start van de pilot. Hij oogstte er 98 'likes’ mee en twaalf tevreden opmerkingen.

Enthousiast

De proef is een succes, vertelt Anja, parttime-medewerkster in de bloemenzaak op eigen titel. ,,Iedereen is er positief over, ik hoor alleen maar enthousiaste verhalen van onze klanten. Mensen komen hier niet om uitgebreid te winkelen, maar hebben genoeg aan dat half uur. Ze moeten de parkeerplaatsen ook niet langer bezetten, dit is precies goed zo.’’

Begin 2020

De uitkomsten van de evaluatie, gericht op het betaald parkeren in het hele centrum, het parkeren op plekken waar een vergunning voor nodig is, en de routes van en naar de parkeervoorzieningen, worden begin 2020 gepresenteerd, waarna het parkeerbeleid indien nodig of gewenst bijgesteld kan worden. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de blauwe parkeerzone langs de Europaweg. Met het oog daarop hebben B en W besloten de proef met de ‘Stop&Shopzone’ te verlengen, tot de uitkomsten van de evaluatie en de mogelijke aanpassing van het parkeren in het Hardenbergse centrum bekend zijn. Met deze aanpak wil het college verwarring bij consumenten voorkomen, bijvoorbeeld doordat in relatief korte tijd opnieuw een verandering plaatsvindt in het parkeerregime langs de Europaweg. Ook willen B en W de ervaringen met de ‘Stop&Shopzone’ meenemen in de evaluatie en eventuele actualisatie van het parkeerbeleid.

Klachten