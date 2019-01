Hardenberg vertrouwt op eigen onderzoek NAM

Op woensdag 3 januari is de duizend liter weggelekte vloeistof opgeruimd. ,,Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en onze eigen omgevingsdienst controleren het rapport dat de NAM hier van moet aanleveren'', zegt wethouder Jan ten Kate.

Onafhankelijk onderzoek

Toch houdt het college van buremeester en wethouders een slag om de arm. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen die raadslid Romano Boshove (GroenLinks) heeft gesteld. Boshove schreef dat niet de NAM de lekkage op de gaswinnings- en behandelingslocatie Collendoornerveen zou moeten onderzoeken, maar dat er een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak zou moeten komen.

Veroorzaker onderzoekt

Het college antwoordt echter dat het gebruikelijk is dat de NAM dat zelf doet. Omdat die ook de veroorzaker is. Direct na de melding van de lekkage heeft SodM de NAM gesommeerd om een onderzoek te doen naar de oorzaak van het incident, de vervuiling in kaart te brengen, de sanering in gang te zetten en alle belanghebbenden goed te informeren, legt het college van burgemeester en wethouders uit. De NAM stuurt de resultaten van het onderzoek naar het SodM, en de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel.

Gevaarlijke cocktail

Op de vraag of er gevaar is geweest voor mens of dier als gevolg van de lekkage antwoordt het college dat 'wordt verondersteld' dat dit niet het geval is.

De vloeistof Absorbital 400 die wordt gebruikt om zwavel van het hier gewonnen gas te scheiden, bestaat uit meerdere stoffen vermengd met water. Bij directe aanraking of inademing is dit een gevaarlijke cocktail.

Leeggezogen

Het lek is op 2 januari meteen na ontdekking gedicht, het verontreinigde terrein afgezet en de sloot over een lengte van twintig meter afgedamd. Op 3 januari is dat deel van de sloot leeggezogen en de volgende dag is de slootbodem afgegraven. Het vergiftigde water en de grond zijn afgevoerd naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf. Momenteel wordt nog onderzocht of de bodem van het NAM-terrein zelf ook vervuild is geraakt. In overleg met SodM wordt bepaald of die grond nog moet worden gesaneerd. Als alle opruimingswerkzaamheden zijn afgerond wordt een evaluatieverslag naar SodM en de gemeente Hardenberg gestuurd. Het Hardenbergse college zal dat verslag ook naar de gemeenteraad doorsturen, beloven B en W.

Ontzwavelen