Hardenberg: vier mannen, twee vrouwen krijgen lintje

Maar ook Derk Jan Benjamins uit Kloosterhaar verdient een lintje. Zo was hij in het verleden algemeen voorzitter van Plaatselijk Belang Kloosterhaar en nu voorzitter van de zwembadcommissie van zwembad De Bargn's. Daarnaast is hij nog preses van muziekvereniging Crescendo. Jan Everts uit Slagharen is eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn voormalige woonplaats Hollandscheveld was hij lid van het gereformeerd jeugdwerk, bestuurslid van de gymnastiekvereniging en betrokken bij de basisschool. Nu is hij secretaris van de vereniging Streekhistorisch Centrum Slagharen. Peter van den Honert was tot de gemeentelijke herindeling in 2001 voorzitter van de afdeling Hardenberg en Veilig Verkeer Nederland. Mede dankzij hem konden de VVN-afdelingen Avereest, Gramsbergen en Hardenberg succesvol worden samengevoegd tot één afdeling. De vrijwilliger van HHC Hardenberg is ook penningmeester van de stichting Hartveilig Hardenberg.