Hardenberg voortvarend door met uitbreiding huidige haven, in ere herstellen van Gedempte Haven nog brug te ver

Hardenberg wil de bestaande haven aan de Vecht vanaf 2020 uitbouwen tot circa twintig ligplaatsen en twee ligplaatsen voor grote boten. Langs de kade is daarnaast nog ruimte voor extra ligplaatsen aan drijvende steigers. Voor de langere termijn gaat de gemeente de haalbaarheid verkennen van het in ere herstellen van de aangrenzende Gedempte Haven, waarbij de huidige parkeergarage gedeeltelijk omgevormd moet worden tot haven.

Wethouder Alwin te Rietstap noemt dit scenario de meest logische keuze voor de aanleg van extra plaatsen in het zogeheten Vechtpark Hardenberg. Tijdens werksessies eerder dit jaar maakte de gemeente samen met omwonenden en betrokkenen als natuurorganisaties, watersporters en ondernemers drie scenario’s voor het realiseren van extra aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten en inwoners met een eigen boot in een jachthaven. Het eerste scenario is het in ere herstellen van de nu nog tot Gedempte Haven omgedoopte oude haven. Het tweede scenario zou een nieuwe haven tussen de Voorstraatbrug en Prins Bernhardbrug (in de Europaweg) zijn.

Dik twee miljoen

Het Hardenbergse college van B en W heeft besloten het derde scenario verder uit te werken, door de capaciteit van de huidige haven te vergroten tot circa twintig ligplaatsen plus twee ligplaatsen voor grotere boten zoals de rondvaartboot of historische schepen zoals de ‘Vechtezomp Grammesberghe’. Daarnaast is er langs de Vechtkade nog ruimte voor extra ligplaatsen. ,,De deelnemers aan de werksessies kozen unaniem voor het eerste scenario waarbij de Gedempte Haven in ere wordt hersteld. Maar het omvormen van de huidige parkeergarage is complex.’’ Dat leidt namelijk tot verlies van (betaalde) parkeerplaatsen, kapitaalvernietiging, verplaatsing van horecabedrijf Docks en een kostenpost van minstens 2,2 miljoen euro.

Zes ton

De kosten van het optimaliseren van de bestaande haven, waarbij de diepgang in de verzande entree wordt verbeterd en meer aanlegplaatsen worden gerealiseerd, worden geraamd op ruim zes ton. ,,Voor nu is optimalisatie van de bestaande haven een logische keuze’’, vervolgt Te Rietstap. ,,Daarbij kan het een opmaat zijn naar mogelijke verdere uitbreiding van de haven en mogelijk zelfs het in ere herstellen van de Gedempte Haven. Daarom gaan we nu ook al een verkenning uitvoeren naar de technische en financiële haalbaarheid van het eerste scenario.”

Tijdelijke steigers

Nadat het plan verder is uitgewerkt wordt in 2020 een begin gemaakt met het optimaliseren van de bestaande haven, die nu plek biedt aan circa vijftien boten. Om voor deze zomer al over voldoende aanlegplaatsen te kunnen beschikken, worden over een paar weken tijdelijke drijvende steigers aangelegd. Dat gebeurt zodra de daarvoor benodigde vergunningen zijn verleend.

Havenreglement