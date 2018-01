Hardenberg vormt front tegen gaswinningsplan

Samenwerking verbetert medisch zorg in Vechtdal

8 januari Refik Kaplan gaat met een goed gevoel het nieuwe jaar in. Als lid van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep en cardioloog van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, is hij blij met de bouw van een nieuw medisch centrum Vechtdal in Hardenberg en de plannen voor een regionaal gezondheidscentrum in het oude waterschapsgebouw in Coevorden.