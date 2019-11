Hardenberg weer onder vuur om grindwasbedrijf Jacobs

De gemeentewoordvoerder van Hardenberg kon donderdag tijdens een rechtszaak in Den Haag niet goed duidelijk maken waarom de grindwastak van detacherings- en grindwasbedrijf Gerwin Jacobs niet naar één van de bedrijventerreinen in de regio kan verhuizen. In ieder geval hadden de woordvoerders van Hardenberg en Jacobs geen overtuigende argumenten waarom de grindwasserij per se in de oksel van de N48 en N377 in Balkbrug moet blijven zitten. Want tijdens de zitting bleek dat er op de omliggende bedrijventerreinen Katingerveld, Broeklanden en de Kop van Broeklanden voldoende ruimte is om het grindwasbedrijf te plaatsen.

Economische redenen

Steekhoudende ruimtelijke argumenten waarom dat niet zou kunnen, konden de woordvoerders niet geven. Wel enkele financieel-economische argumenten. Zo zou het voor Jacobs te duur zijn om een nieuw duur bedrijfsterrein te kopen en daar een nieuwe installatie te bouwen. Bovendien zou het bedrijf lokaal geworteld zijn en zouden veel werknemers van het bedrijf uit de buurt komen en bijvoorbeeld niet naar Hardenberg willen rijden.

De woordvoerder van de omwonenden ontkende dat en zei dat een groot deel van de werknemers uit oostelijk Europa komen. Ook zou het bedrijf het grind uit heel Nederland halen en weer afzetten. Dus kan het bedrijf overal zitten en niet per se in Balkbrug. En zeker even verderop in Hardenberg.

Heel kritisch

De Raad van State was tijdens de zitting bijzonder kritisch op het nieuwe bestemmingsplan voor de grindwasserij. Dat plan is Hardenbergs antwoord op een tussenuitspraak van afgelopen december. Toen droeg het hoogste bestuursrechtscollege de gemeente Hardenberg op om nog eens grondig te onderzoek of er elders op gemeentelijke of regionale bedrijventerreinen een meer geschikte locatie is voor het grindwasbedrijf is te vinden. Want het grindwasbedrijf op de huidige plek ligt eigenlijk in het buitengebied en vlak bij een aantal woningen langs de N377.

In ieder geval had de gemeente niet bijster veel extra onderzoek gedaan. De gemeentewoordvoerder wist niet eens hoeveel ruimte het grindwasbedrijf echt nodig heeft. De Hardenbergse zegsman hamerde er de hele zitting op dat het bedrijf er al sinds 2012 zit en dat er op de bedrijventerreinen in de regio geen ruimte is, behalve dan op Broeklanden. Maar dat zou te duur zijn en ongunstig liggen. Dat het bedrijf aan Balkbrug een zeer beperkte regionale en lokale functie heeft poogden de woordvoerders aan te tonen met het feit dat Jacobs jaarlijks slechts maximaal 15.000 ton grind verwerkt.

25.000 ton