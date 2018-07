Hardenberg weer verrast door gaswinningsplan

Motorrij­ders raken rijbewijs kwijt bij Dedems­vaart

3 juli Met maar liefst 178 km per uur scheurden ze over de N377 toen ze zondagavond ter hoogte van Dedemsvaart in het vizier van surveillerende politie kwamen. Hun terugreis van het TT-motorevent in Assen eindigde te voet. Ze moesten hun rijbewijs inleveren aangezien de snelheidslimiet ter plekke 100 km per uur is.