Hardenberg werkt aan lachgas-verbod; is het gebruik er zo groot?

De boer is niet zo gebekt, maar dat willen ze met Boert Bewust in het Vechtdal veranderen

8 september De gemeente Hardenberg verlengt de financiële steun die aan het LTO-project Vechtdal Boert Bewust geeft. Daarin krijgen agrariërs onder meer training om hun communicatieve vaardigheden te verbeteren. Ook bedoeld om goedgebekte activisten die op het erf staan of de media opzoeken weerwoord te bieden. Maar ook om meer begrip voor de boerenwereld te kweken. ,,We schieten veel te snel in de verdediging.”