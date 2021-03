Hardenberg werkt mee aan toekomstvisie voor kerken: behouden of verkopen?

Extreme drukte bij ziekenhuis in Hardenberg door schaats­pret: ‘Hele botten­sliert gehad’

14 februari Bij het ziekenhuis in Hardenberg zijn in het weekend tot zondagavond 43 mensen door schaatsongelukken bij de Spoedeisende Eerste Hulp binnengekomen. ,,We hebben het erg druk gehad. Vooral zaterdag was het extreem druk”, zegt Greetje Leuninge, woordvoerder van Saxenburgh Groep.