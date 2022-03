Hardenberg wil 850 woningen in nieuwbouw Marslanden

,,Dit past in de ambitie van de gemeente om meer woningen te bouwen en sluit aan bij de Agenda Wonen 2022-2023 en het Versnellingsprogramma Woningbouw 2022-2025, die in januari door de gemeenteraad zijn vastgesteld’’, legt wethouder Martijn Breukelman uit. ,,De Marslanden breiden we uit met drie deelgebieden, waar plek is voor in totaal 850 woningen.’’