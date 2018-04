Hardenberg wil extra aanlegplaatsen in Vechtpark

Uit een eerste onderzoek zijn drie opties naar voren gekomen. Naast uitbreiding van de bestaande haven is het ook mogelijk om extra aanlegplaatsen te realiseren aan de westoever van de Vecht tussen de Voorstraatbrug en de Prins Bernhardbrug, of aan de westoever in het Molengootgebied aan de zuidzijde van het Vechtpark.

De gemeente Hardenberg legt deze opties nu voor aan het waterschap om de haalbaarheid te toetsen aan het programma 'Ruimte voor de Vecht'. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook inwoners worden betrokken.

Meer bootjes

De beoogde locaties liggen in het Vechtpark Hardenberg, dat de afgelopen jaren is aangelegd. De provincie Overijssel heeft daarnaast op diverse plekken in de Vecht sluizen aangelegd of vernieuwd, waardoor de rivier van Zwolle tot aan de Duitse grens nu bevaarbaar is. Gemeente en provincie verwachten dat de pleziervaart toeneemt en houden rekening met 10 tot 20 bootjes per dag die willen aanmeren in Hardenberg. De watersportvereniging wil ook graag vaste ligplaatsen voor bootjes van de eigen inwoners.

Vaarconcept