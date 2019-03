Hardenberg wil fietspad uit IJhorst niet doortrekken

Alle bemoeienissen vanuit buurgemeente Staphorst ten spijt, is Hardenberg nog altijd niet van plan om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs Groot Oever bij Balkbrug. In een brief aan het Staphorster college laten B en W van Hardenberg weten dat deze fietsverbinding voor hen geen prioriteit heeft.

En daarmee staat Hardenberg nog steeds lijnrecht tegenover Staphorst, dat wel een vrijliggend fietspad aan wil leggen langs de Heerenweg vanuit IJhorst richting Oud Avereest en Balkbrug. Die wens, die ook regelmatig is uitgesproken door de Dorpsraad IJhorst, is opgenomen in het fietspadenplan van de gemeente Staphorst. Nu andere geplande fietspaden in die gemeente al zijn aangelegd of in uitvoering zijn, heeft de veilige fietsroute langs de Heerenweg in dat plan inmiddels de hoogste prioriteit. In de begroting voor dit jaar heeft de gemeenteraad daarom ook een bedrag van 1,1 miljoen euro geraamd. Na het doorlopen van de planologische procedure en benodigde grondaankoop kan de uitvoering beginnen. Die start is gepland voor eind 2019.

Toeristisch

Staphorst wil daarbij het liefst ook Hardenberg ‘meenemen’, zodat een goede, vloeiende aansluiting van het fietspad bij de gemeentegrens kan worden gemaakt. Maar Hardenberg ziet zo’n verbinding vooral als een toeristische route, waarbij het Reestdal beter wordt ontsloten voor fietsende recreanten en toeristen. Daar geeft Hardenberg echter geen prioriteit aan. Wel aan drukbereden routes voor zogeheten ‘utilitair fietsverkeer’, waarmee scholieren en forenzen worden bedoeld die regelmatig van dorp naar dorp fietsen op weg naar school of werk. Of naar andere belangrijke voorzieningen, zoals ziekenhuis of station. In totaal telt Hardenberg zo’n 4500 kilometer aan fietsverbindingen, de belangrijkste ‘utilitaire routes’ beslaan circa 1100 kilometer.

Niet onveilig

De fietsverbinding tussen IJhorst en Oud Avereest/Balkbrug hoort daar niet bij, schrijft het Hardenbergse college aan B en W van Staphorst. Ook is het geen onveilige route. Zo blijkt ook uit tellingen die Hardenberg vorig jaar op meerdere momenten hield op Groot Oever. De cijfers lopen uiteen van circa 85 fietsers in maart, tot 250 fietsers in mei. In juli reden circa 225 fietsers over deze weg. Let wel, deze aantallen zijn niet per dag geteld maar per week. Het aantal motorvoertuigen varieerde van 2450 tot 3375 voertuigen per week. Op Hardenbergs grondgebied zijn over de afgelopen zes jaar geen ongevallen geregistreerd. Reden voor de gemeente Hardenberg om de circa 800.000 euro die nodig is voor een vrijliggend fietspad langs Groot Oever anders te besteden.

Respersweg

In de brief aan de collega’s in Staphorst stelt het Hardenbergse college voor om het nog aan te leggen vrijliggende fietspad langs de Heerenweg niet op de gemeentegrens te laten overgaan in de rijbaan van Groot Oever, maar op een logischer plek. Bijvoorbeeld op een kruising, waar het verkeer op de rijbaan overstekende fietsers kan verwachten. Volgens B en W van Hardenberg zou zo’n logische locatie de kruising met de Respersweg op Staphorster grondgebied kunnen zijn.

De Wolden