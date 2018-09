Hardenberg wil geen nieuwe thuiskappers

Dat is een gevolg van de vorig jaar juli vastgestelde detailhandelsstructuurvisie, die er op is gericht om de centrumfunctie van met name Dedemsvaart en Hardenberg te versterken. Een van de voorgestelde maatregelen om vitale winkelcentra in de grotere kernen te behouden is 'een rem op de ongebreidelde uitbreiding van het aantal thuiskappers', zoals het Hardenbergse college van B en W dit fenomeen omschrijft. Begin 2017 waren ruim veertig thuiskappers in beeld bij de gemeente. Sinds de detailhandelsstructuurvisie eind januari 2017 ter inzage is gelegd, gaat Hardenberg 'zeer terughoudend' om met de vestiging van kapsalons aan huis. Vanaf dat moment zijn geen vergunningen meer verleend voor nieuwe thuiskappers, alleen nog maar voor twee kapsalons die al bestonden voor 31 januari 2017.

Verschil kernen

De detailhandelsstructuurvisie gaat er van uit dat kapsalons thuis horen in de centra van de kernen, maar een algeheel verbod op nieuwvestiging in de hele gemeente vindt het college te ver gaan. Om niet de gemeente over één kam te scheren wordt voorgesteld om onderscheid te maken tussen grotere en kleinere kernen. In het verzorgingsgebied van de winkelcentra van de grotere kernen Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim, De Krim, Gramsbergen en Slagharen is geen plek voor nieuwe thuiskappers. In de kleinere kernen zonder winkelcentrum zijn nieuwe kapsalons aan huis wel toegestaan, ook in het aangrenzende buitengebied. ,,Juist in deze kleine kernen is sprake van een sterke verwevenheid met het omliggende buitengebied. Bedrijvigheid aan huis, ook in de vorm van een kapsalon, draagt bij aan de vitaliteit van het buitengebied en is een goede invulling van bijvoorbeeld vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen'', aldus het collegevoorstel. ,,Daarom wordt geadviseerd om bij de kleine kernen in dat opzicht geen onderscheid te maken tussen de bebouwde kom en het buitengebied er omheen.''