Hardenberg wil gratis gehandicaptenparkeerkaart

Weidevogel­be­scher­mer Janny Spijkerman uit Dedems­vaart krijgt lintje bij afscheid

4 november Janny Spijkerman-de Lange uit Dedemsvaart is vanavond koninklijk onderscheiden bij haar afscheid als voorzitter van de ‘Weidevogelbescherming Avereest’. Voor haar langdurige inzet voor de bescherming van de natuur in het algemeen en de kwetsbare weidevogels in het bijzonder, is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.